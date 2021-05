Commisso: “Quelli della Lazio hanno perso per una volta con noi e subito si sono arrabbiati. Bisogna accettare che si può anche uscire sconfitti”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, al sito ufficiale viola ha detto dopo la vittoria contro la Lazio: “E’ una bella soddisfazione, siamo più vicini alla salvezza. Voglio ringraziare i ragazzi, non solo Vlahovic, specialmente la difesa che è stata molto criticata in questi giorni. Prima della partita ho detto a Milenkovic: “Questa è la partita per te”. E lui ha fatto un’ottima partita, così come tutto il reparto difensivo. Tutti stasera volevano giocare e Iachini ha fatto solo tre cambi”.

Spazio ad una frecciata alla Lazio: “Si sono arrabbiati. Hanno vinto tre partite contro di me e quelle volte erano tutti contenti. Stasera hanno perso per una volta e dicono che non ci stava. Ragazzi, ogni tanto si vince e ogni tanto si perde, bisogna accettarlo”.

E poi ha concluso dicendo: “Abbiamo preso zero gol dopo tanto tempo. I ragazzi erano contenti e hanno cantato “Happy Birthday” a Iachini (ieri era il suo compleanno ndr)”.