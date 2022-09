Commisso: “Quello che ha fatto Spalletti è inaccettabile, ma i nostri tifosi devono rispettare gli altri. I fiorentini non meritano di passare come razzisti”

Il proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso, è contento per l’inizio della stagione delle proprie squadre: “Non so quello che succederà quest’anno, ma in 12 partite giocate quest’anno tra prima squadra, Primavera e donne ne abbiamo vinte sei e abbiamo cominciato benissimo. Non posso fare promesse se non quella che la Fiorentina con me non fallirà”.

Venendo ad alcuni fatti di cronaca che sono avvenuti all’interno del Franchi: “Ho sempre condannato i cori contro l’Heysel, ma anche quelli che erano stati riservati a Dalbert, Vlahovic fino ad arrivare a quelli riservati alle persone del sud. Quello che ha fatto Spalletti non è accettabile: è inaccettabile andare contro una persona, ma i nostri tifosi devono rispettare gli altri. Dobbiamo pagare ora 15 mila euro per le bestemmie e per le offese. Facciamo i bravi, soffriamo in silenzio, fate come me. I fiorentini non meritano di passare come razzisti”.