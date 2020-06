Commisso ricomincia la propria battaglia. Ci può essere spazio per una riforma così come chiesto dalla Fiorentina?

“Deve essere data la possibilità alle squadre di richiamare gli arbitri all’utilizzo del Var, con regole da definire, così da permettere a tutti di non avere dubbi e di avere la certezza che tutto è stato giudicato nel miglior modo possibile”. Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ricomincia la propria battaglia laddove l’aveva lasciata. Nello scorso febbraio, il numero uno viola provò ad aprire un fronte di discussione sull’argomento, solo che in molti interpretarono il suo intervento, erroneamente, come un attacco alla Juventus.

Stavolta non c’è il minimo riferimento all’avversario di turno, la Lazio, e quindi non si può sfuggire dal tema: intervento della tecnologia a chiamata. Ci può essere uno spazio per una riforma intesa in questo senso?