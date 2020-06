Commisso: “Ricorderò per sempre i primi giorni col grande Sindaco Nardella a Palazzo Vecchio. Con la nostra Fondazione abbiamo superato un grande obiettivo”

Il patron della Fiorentina Rocco Commisso, in diretta dall’America, affronta poi la questione della Fondazione e i ricordi dei primi giorni: Le cose incredibili sono state il calore che c’è nella gente di Firenze, tutti quei selfie che abbiamo fatto dal primo giorno, l’accoglienza con oltre 6.000 tifosi, la nomina a Magnifico Messere, la tournée a a New York, il piano, la fisarmonica, le interviste. Mi dispiace essere in America in questi mesi ma ho bellissimi ricordi e li porterò sempre con me. Gli eventi del primo giorno, quando siamo andati al Municipio dove il grande Sindaco Dario Nardella mi ha fatto mettere la firma sul libro di Palazzo Vecchio insieme a quelle degli americani che avevano liberato Firenze negli anni ’40. L’accoglienza del cardinale Betori, che era con me quando abbiamo vinto la partita con il Cittadella. La Fondazione Forza e Cuore? Abbiamo superato l’obiettivo dei 500.000 euro ed è stato bellissimo ricevere doni anche dall’America. Mi ha colpito quando ho visto il nostro dott. Pengue aiutava i suoi colleghi ad andare in ospedale, poi ci è andato anche lui. C’è stata una grandissima preoccupazione. Conoscevo anche la situazione della famiglia Pradè ma non si poteva raccontare, grazie al Signore però siamo ancora tutti vivi”.

0 0 vote Article Rating