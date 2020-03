Commisso riflette anche sul futuro di Pradè: prima l’obiettivo, poi la possibile permanenza

Sfida particolare quella di domani soprattutto per il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè. Con l’Udinese il DS ha lavorato per un solo anno, ma riuscendo a portare in bianconero gran parte di quella che domani sarà la formazione titolare dei friulani. In estate c’è stato il suo ritorno alla Fiorentina, anche se il suo contratto scade a giugno. C’è però un’opzione per la permanenza di un altro anno del direttore sportivo a Firenze che Commisso potrebbe prendere in considerazione dal momento che la squadra viola raggiunga la salvezza. Il ritorno al passato ad Udine con la mente al futuro (molto probabilmente ancora in viola). Lo riporta questa mattina La Nazione.