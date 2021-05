Commisso: “Ringrazio Iachini per aver salvato la Fiorentina. Si merita una statua a Piazzale Michelangelo”

Dopo aver conquistato la salvezza, per la Fiorentina è tempo di pensare al futuro. Ha parlato così il presidente viola, Rocco Commisso: “E’ da mesi che non parlo: presto tornerò in America e voglio cominciare ringraziando Beppe Iachini. Un anno fa è subentrato a stagione in corso, salvandoci e portandoci al decimo posto. Quest’anno siamo già salvi e credo che ognuno di noi dovrebbe ringraziarlo per il lavoro fatto. Quando sono venuto, ho trovato una squadra terrorizzata dopo l’addio di Prandelli: è stato Iachini a rimettere in sesto la squadra. Spero che i fiorentini un giorno gli facciano una statua a Piazzale Michelangelo“.