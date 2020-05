Commisso: “Ripresa del campionato è un bel pasticcio. Se la Serie A venisse ribloccata, Sky potrebbe non pagare e ci sarebbero conseguenze devastanti per tutti”

Un altro tema che coinvolge la Fiorentina e il suo presidente, Rocco Commisso, è quello della ripresa del campionato di Serie A. In un’intervista rilasciata ad America Oggi, il patron gigliato spiega: “E’ un bel pasticcio soprattutto per le condizioni in cui versano alcune squadre della serie A che in mancanza di liquidità potrebbero avere serie ripercussioni (economiche) sul loro futuro”. E aggiunge: “A determinare il percorso del campionato (e quindi la sopravvivenza di alcune società della A) saranno le clausole contrattuali che la Lega ha con Sky, e il Governo. Se il Governo dovesse decidere di sospendere il campionato allora Sky sarebbe costretta a pagare, se invece il campionato, una volta ripreso, dovesse essere poi annullato per motivi di ‘minaccia alla salute pubblica’, allora Sky potrebbe esimersi dai pagamenti con conseguenze devastanti per tutti”.

E conclude: “A decidere in ogni caso saranno sempre ‘I Poteri Forti” del calcio italiano che in questo momento è diviso in due gruppi, in continuo contrasto tra di loro. Se si metteranno d’accordo il campionato riprenderà, ma se continuano a litigare (per interessi vari) allora sarà difficile trovare una soluzione”.