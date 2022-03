Commisso: Ritorno in Italia in vista per il presidente della Fiorentina?

L’ultima volta che è venuto a Firenze, Rocco Commisso se n’è dovuto andare via all’improvviso, a causa di alcuni problemi di salute. Sono passati all’incirca tre mesi da allora.

Adesso sembra però avvicinarsi il momento del ritorno in Italia per lui. “A New York mi dicono che il presidente dovrebbe tornare presto in Italia” questo quello che scrive su Twitter stamani il giornalista, inviato negli USA, Massimo Basile in merito. Segno che qualcosa si sta muovendo in questo senso.

Il momento è più che mai delicato: la squadra sta inseguendo la possibilità di qualificarsi in Europa League o Conference League e tra qualche settimana si giocherà la semifinale di ritorno della Coppa Italia. Mentre e a livello ‘politico’ scopriremo come cambieranno volto il Franchi e il quartiere di Campo di Marte, con la Fiorentina che dovrà prendere una posizione anche su questo punto.