Commisso saluta Firenze ma programma già il ritorno: prima o dopo il mercato di gennaio?

L’anno scorso Rocco Commisso sarebbe dovuto rimanere a Firenze per Capodanno e mercato di gennaio 2021, anche per gestire la questione Vlahovic. Poi i problemi di salute lo riportarono in America, dove rimase fino all’antivigilia dell’inizio di questa stagione, seguita da vicino fino a pochi giorni fa. Difficile ancora da capire se il patron sarà in città per il mercato invernale, che parte a inizio gennaio. La Nazione ipotizza un ritorno programmato piuttosto a breve: la Fiorentina tornerà in campo il 4 gennaio contro il Monza e Commisso potrebbe arrivare qualche giorno dopo.