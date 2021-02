Commisso: “Sarà il centro sportivo più costoso della storia d’Italia. Campi? Non posso spendere se non mi mostrano la volontà di andare avanti”

Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso è intervenuto all’apertura dei cantieri per il Viola Park: “Lazio, Atalanta, Genoa. Nessuna di queste società è stata comprata con la cifra che ho speso per questo centro sportivo. Per capire quanto si sta spendendo: sarà il più costoso fatto nella Storia d’Italia. Un giorno, quando quegli alberi faranno le olive, il primo olio sarà dedicato a mia moglie”.

E ancora: “Di Campi Bisenzio non si sa niente. Non posso spendere così tanto, se non c’è la volontà di andare avanti. Parlo della Regione Toscana, del Sindaco Nardella e del Sindaco Fossi. La mia voglia è quella finire questo Centro Sportivo. Fare tutto in un anno era quasi impossibile”.