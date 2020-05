Commisso scatenato: Super offerta a Chiesa per dire SI’

Tra Rocco Commisso e Federico Chiesa si è creato un grande feeling. Un feeling che potrebbe far costruire alla Fiorentina una nuova era. Il presidente è pronto a blindare l’attaccante con un contratto importantissimo ma allo stesso tempo ha anche lasciato al giocatore la scelta finale sul futuro.

Commisso ha in testa l’idea di costruire una grande Fiorentina. Per Chiesa è pronto un contratto da 4,5 milioni di euro a stagione, si legge su La Repubblica, un ingaggio superiore anche a quello di Ribery. La palla ora è tra i piedi di Federico. Il numero uno gigliato è disposto a prendere in considerazione ogni eventualità, l’importante è che si trovi un punto soddisfacente per tutti.