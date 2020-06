Commisso: “Se ci sarà da rinforzare la Fiorentina lo faremo, nei limiti finanziari. Ho fatto l’investimento privato più grande della storia di Firenze”

Rocco Commisso ha parlato anche di alcuni singoli della rosa della Fiorentina: “Tanti investimenti sono stati fatti, forse troppo veloci per far sì che potessero aiutarci fin da subito a risalire. Credo che come centravanti abbiamo già bravissimi ragazzi come Cutrone, Vlahovic e Kouame, poi ci sono Sottil, Ribery, Chiesa, abbiamo una bella squadra. Però se si deve rafforzare io sarà disponibile a farlo, nel limiti finanziari che ci sono imposti, con o senza fair play finanziario. Il potere politico viola? La proprietà merita grande rispetto già ora, grazie a Joe Barone, non siamo nemici di nessuno. Ci sono alcuni antipatici ma non faccio nomi ed altri più simpatici. Sono candidato che Joe si sia candidato in Lega Calcio perché sarebbe un grande onore per la Fiorentina. Abbiamo chiesto solo una cosa, che il rispetto sia uguale per tutti. Non voglio essere meglio di un altro ma nemmeno secondo a nessuno: gli Agnelli, Suning, il Fondo Elliott, Pallotta, Lotito non hanno il 100% delle loro società, qui invece i soldi sono tutti di Rocco. A Firenze penso di aver fatto il più grande investimento privato nello sport, certamente il più grande di Firenze. Se facciamo lo stadio si dovrebbe risalire ai Medici per citare altri esempi di investimenti propri”.

