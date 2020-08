Commisso: “Se le cose non vanno bene, posso anche non fare nulla a Bagno a Ripoli. La maggior parte dei tifosi ha capito che…”

l Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso è intervenuto in Conferenza Stampa per parlare della fine della stagione e dell’inizio della prossima. Parlando del centro sportivo ha detto: “Le parole di Pessina erano incoraggianti. Si va avanti da settembre con questo centro sportivo. Speriamo che non ci siano altri problemi. Speriamo che il progetto non venga distrutto per qualcosa di archeologico. Se le cose non andassero come voglio io, c’è la possibilità che non si faccia più nulla. Sono una persona pratica e so quando e come negoziare. Loro devono fare il loro lavoro e io il mio. Posso anche andare via e non fare nulla”.

E poi ancora: “Io so che ci sono cose che stanno succedendo a Roma, ma prima che facciano confusione devo guardare come andiamo qui. Per me è tutto nuovo, ma credo che ci voglia troppo tempo in Italia per arrivare alla cosa giusta. Il lavoro della politica è stare nella politica. Non vedo perchè gli investimenti che voglio fare vengano ostacolati”.

E sulla femminile: “Voglio salutare e ringraziare le nostre ragazze che sono in ritiro. L’obiettivo è ancora oggi assimilare le nostre squadre in un centro dove tutti saranno insieme. Speriamo che vada tutto bene e che le ragazze mi rendano orgoglioso. Sono andato spesso a vederle, così come la Primavera e ovviamente la prima squadra”.

E sui tifosi: “Mi mancano i tifosi, mi manca Joseph, i dirigenti, i ragazzi. C’è un grande rischio a venire in Italia ora. La maggior parte dei tifosi ha capito che siamo una società seria”.