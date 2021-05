Commisso: “Se mi avessero lasciato fare, lo Stadio sarebbe stato già pronto al 50%. Parlerò con Nardella e…”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso si concentra su uno dei temi più caldi e importanti, quello dello Stadio: “Andrò a parlare oggi con Nardella. Le risposte le ho già date un anno fa, se ricordate. Se lo stadio non si può fare, lo fate voi. Io ero pronto, al primo incontro con Pessina, nel 2019. Se ci avessero lasciato fare ciò che volevamo fare, allora non avevamo il centro sportivo e non ci serviva Campo di Marte. Oggi sarebbe stato al 50% completo, almeno. Grazie ai soldi di Rocco. Ora hanno preso i soldi da Franceschini. Io però devo sapere quale sarà l’affitto, le tempistiche, chi avrà il controllo. Questo è importante per la Fiorentina e dovrò saperlo nei dettagli. L’opzione Campi Bisenzio è sempre viva, e la tengo da parte. Del ricorso per il Viola Park adesso se ne stanno occupando gli avvocati. Saranno messe 50.000 piante di vario tipo, sarà una zona ‘green‘, mai vista prima in Italia e forse anche all’estero. Trovo incomprensibile che si voglia stoppare un progetto del genere. E’ l’unico posto in Toscana con 11 gru al lavoro. Tra un anno vi assicuro che intendo aver finito tutto, spero che il TAR ci aiuterà, facendo la cosa giusta, dal punto di vista legale. Ci sono molte famiglie che dipendono dai lavori”.