Commisso: “Se vendo la Fiorentina dopo inaugurazione Viola Park? Non l’ho mai pensato, quel giorno è ancora lontano. Alcuni presidenti hanno la puzza sotto il naso e Cairo…”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, almeno a parole, ha intenzione di restare ancora alla guida del club per diverso tempo.

Un concetto questo, ribadito nel corso di un’intervista rilasciata a La Repubblica: “Io via dopo l’inaugurazione del Viola Park? No, non l’ho mai pensato. Un giorno questo accadrà, chiaro. Ma non ancora”.

Commisso parla anche dei rapporti con altri colleghi proprietari: “Amici amici, no. Però ho buoni rapporti con Friedkin, Saputo, Iervolino, De Laurentiis. Altri hanno la puzza sotto al naso. A chi mi riferisco? A Torino i tifosi granata hanno contestato per tutta la gara il loro presidente. Eppure, sul suo giornale, c’è scritto che hanno insultato me. È l’esempio perfetto di come Cairo utilizza il suo potere. Io rispetto i tifosi granata e la loro squadra: ho pregato a Superga, conosco la storia. Non ce l’ho con loro, sia chiaro”.