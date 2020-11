Commisso, senti il tuo connazionale e nuovo presidente del Parma: “Non vedo l’ora di prendere i tre punti contro la Fiorentina”

Con un tweet sul proprio profilo social, il nuovo presidente americano del Parma Kyle J. Krause ha caricato la squadra in vista della partita di domani contro la Fiorentina. La società crociata, dopo Roma e Fiorentina, è stata la terza società italiana recentemente passata sotto una nuova proprietà americana. Queste le sue parole, abbastanza sicure, sul social: “Oggi a Collecchio per vedere i ragazzi. Non vedo l’ora di prendere i tre punti domani”.

Love watching i ragazzi at Collecchio today. Looking forward to getting 3 points tomorrow. #ForzaParma 💛💙 pic.twitter.com/MI4qwpq2IA — Kyle J. Krause (@Kyle_J_Krause) November 6, 2020