Commisso: “Senza controllo, i miei soldi sul nuovo Franchi non li metto. Oggi non posso fare un altro investimento da 400 milioni”

Rocco Commisso, numero uno della Fiorentina, è intervenuto a Sportitalia per parlare della questione stadio:

“Sul nuovo Franchi i problemi sono tanti: dove giocherà la squadra mentre c’è il restyling, chi avrà il controllo dello stadio… Io l’ho già detto: “control, control, control”. Senza controllo i miei soldi non li metto. Arup è un bel gruppo ma ci sono ancora molti dettagli da sistemare”.

E ancora: “Il progetto non è simile a quello che avevamo presentato nel 2019. Io comunque non posso più fare un altro investimento di 400 milioni oggi: lo stadio non lo faccio”.