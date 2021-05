Commisso: Sette giorni per blindare Vlahovic. L’esempio Vecino come chiave per convincere il giocatore

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, deve pensare anche a come blindare Dusan Vlahovic, impostando il suo lavoro da subito, prima ancora di ripartire per gli States, almeno tra una settimana.

Dell’argomento se ne occupa stamani il Corriere dello Sport-Stadio. Tocca al patron trovare la chiave giusta per aprire il forziere, per prolungare intanto almeno di una stagione l’attuale accordo in scadenza nel 2023, aumentando in maniera considerevole l’ingaggio. La chiave, si legge ancora sul giornale sportivo, potrebbe diventare anche l’inserimento di una clausola rescissoria, come accaduto in passato con Vecino, per esempio.

Intanto piace a molte squadre e il suo agente, Darko Ristic, continua ad avere il telefono in ebollizione e a raccogliere manifestazioni d’interesse.