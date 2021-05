Commisso: “Soddisfatto della scelta di Gattuso. Pronto a difenderlo a spada tratta. Apprezzo la sua grinta e il fatto che dica le cose in faccia proprio come faccio io”

Direttamente da New York il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato ai canali ufficiali del suo club: “Sulla scelta di Gattuso non sono soddisfatto solo io, ma credo anche tutti i tifosi viola, e questo mi fa molto piacere. L’entusiasmo è tornato come due anni fa al mio arrivo. Speriamo che questo consenso dei tifosi rimanga a lungo, e che tutti insieme possano aiutare la società”.

Poi ha aggiunto: “Già due anni fa dissi che il personaggio italiano che vedevo simile a me in campo era proprio Gattuso. Rappresentava l’Italia ai mondiali nel 2006, proprio quando io ero a Firenze. Ho molto rispetto per Gattuso come persona e per la sua famiglia. Apprezzo la sua grinta e il fatto che dica le cose in faccia proprio come fa Rocco (Commisso, parla di se stesso in terza persona ndr). Sono pronto a difenderlo a spada tratta, come ho fatto anche con gli altri allenatori quando le cose non andavano bene”.