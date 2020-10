Commisso: “Soffriamo sempre ma grazie ai ragazzi. Diamo un’altra settimana a Callejon e farà molto meglio”

Sollevato finalmente il patron Rocco Commisso, che al media ufficiale viola ha parlato così: “Abbiamo sofferto molto, non solo in questa partita che è stata molto intensa. Fino ad oggi ogni partita abbiamo subito qualche gol, grazie ai ragazzi che ci hanno fatto un bel regalo per l’anniversario di matrimonio. Abbiamo fatto uno sbaglio che non ci voleva alla fine ma Castrovilli ha segnato due gol, ora aspettiamo i gol dei nostri attaccanti. Speriamo che arrivino il prima possibile. Quarta? Bravissimo, mi è piaciuto molto, bravo ragazzo. Abbiamo aumentato il valore della squadra. Callejon? Forse lui deve fare un’altra mezzoretta, gli diamo un’altra settimana e farà molto meglio. Aspettiamo che Franck ritorno e speriamo che Pezzella torni velocemente. Queste cose succedono ma dobbiamo essere preparati”.

