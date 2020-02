Commisso sogna di offrire ai tifosi viola…una camera con vista STADIO! Il Comune non sarebbe d’accordo: i dettagli

Secondo quanto scrive La Repubblica, tra le pieghe dell’operazione Mercafir, c’è un ulteriore aspetto che, nei giorni scorsi, ha scatenato un braccio di ferro tra Fiorentina e Comune: Commisso vorrebbe realizzare un albergo dentro lo stadio, con camere vista campo, idea molto americana che in Italia non è stata mai adottata. Il Comune non sarebbe d’accordo, Rocco lo vuole. In Europa non è una novità: lo stadio del Bayer Leverkusen ha un hotel di sei piani, con sala riunioni, sala pranzo e camere che si affacciano sul prato della BayArena. È aperto tutta la settimana e, naturalmente, anche il giorno della partita. Commisso sogna di offrire ai tifosi viola la possibilità di svegliarsi su un letto king size e, al solo comando di un bottone elettronico, aprire le tende per vedere, senza staccare la testa dal cuscino, il prato dove gioca la Fiorentina.