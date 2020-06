Commisso sogna un altro colpo alla Ribery per la prossima stagione. E si tiene stretto pure il francese

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, sogna un altro colpo alla Ribery per la prossima stagione. La notizia già circola da tempo, ma viene ribadita stamani da Tuttosport. Nel frattempo però il numero uno viola si tiene stretto il fuoriclasse francese ed è convinto che saprà dare la svolta fin da subito. La prestazione dell’ex Bayern contro il Brescia, del resto, è stata più che incoraggiante.

La permanenza di Ribery alla Fiorentina non è minimamente in discussione, in virtù di un contratto siglato fino al 2021 che l’attaccante intende rispettare.