Commisso sogna un numero dieci. Iachini: “Mi sono sempre piaciuti i trequartisti. Un vestito adatto per farli rendere al meglio”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, sogna di avere un numero dieci nella sua squadra, inteso come un trequartista di classe. E chi con questo tipo di giocatori si è sempre trovato a suo agio è proprio l’attuale allenatore viola, Giuseppe Iachini, che su La Gazzetta dello Sport, ha fatto trasparire appieno la sua predilezione per un elemento del genere: “A me sono sempre piaciuti i trequartisti – ha detto – Ne ho avuti diversi e con me hanno fatto sempre bene. Bisogna però costruire il vestito adatto alle caratteristiche dei propri interpreti per farli rendere al meglio”.