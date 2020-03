Commisso: “Sono molto orgoglioso della risposta di Firenze. Grazie a tutti i donatori, soprattutto…”

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è intervenuto a Lady Radio. Queste le parole del numero uno viola: “Sto bene, voglio fare gli auguri a Pradè e a Barone, che sono sempre al lavoro. Abbiamo fatto la raccolta fondi per aiutare Firenze, sono molto orgogliosa della risposta avuta. Ci sono quasi 1.200 donatori, li voglio ringraziare tutti a prescindere dalla quota versata. Vorrei ringraziare anche i giocatori che hanno donato, soprattutto Ribery: un campione venuto in Italia che si è infortunato dopo pochi mesi e che sta lavorando per tornare a giocare. Ha fatto un grande dono, questo è il bello della Fiorentina. Ma non ci fermeremo qui: abbiamo raggiunto quota 500.000 euro, ma la nostra intenzione è quella di proseguire. Quando sono arrivato a Firenze, ho detto ai dipendenti che se loro mi aiutano, io aiuto loro. Nove mesi dopo questa è la dimostrazione, stiamo facendo di tutto. Ho una grande responsabilità alla Fiorentina e farò di tutto per aiutare i dipendenti. C’è una bambina, figlia del nostro dipendente, che ha un mese di vita ed è al Meyer con il Coronavirus: è nata a febbraio 2020, le voglio fare un grande augurio”.