Commisso: “Sono stato in Curva Fiesole, come si fa a vedere bene una partita da li? Domani sarò a Campi Bisenzio; il progetto preliminare da portare a Roma…”

Ha parlato così il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso al termine dell’incontro con Nardella: “Vogliamo fare una cosa bella e moderna per la città di Firenze e per i tifosi. Sono andato in Curva Fiesole e non capisco come si riesca a vedere bene una partita. Come posso chiedere di pagarmi per vedere una partita in uno stadio simile? Nella giornate di domani sarò a Campi Bisenzio per valutare la situazione STADIO anche li. Il primo progetto che abbiamo pensato è stato a Firenze e ho rispetto per il Comune che ospita la nostra città, ma abbiamo bisogno di uno stadio all’altezza. Prima di andare a Roma dovremo presentare il progetto preliminare e ciò non succederà prima di due mesi. Se la Legge ci lascia fare nei tempi giusti si farà”.

