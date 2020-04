Commisso: “Spero di tornare presto a Firenze. Ho il dovere di provare ad accontentare i tifosi”

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato così a Toscana TV: “Sono nato dopo la seconda guerra mondiale, ma queste disgrazie non le ho mai vissute. Nessuno sa quale sarà la fine, stiamo aspettando miglioramenti. Io ho 4500 dipendenti che stanno andando avanti perché la mia azienda ha i requistii per farlo: qualcuno, però, lavora da casa. Prevedo un grosso calo dell’economia, spero che tutto andrà bene ma non ho grande ottimismo. Mi manca la quotidianità, le cose naturali. Spero di tornare a Fienzre il più presto possibile e che il calcio possa ricominciare, tenendo sempre la salute al centro di tutto. I positivi non sono scesi a zero, in Italia stanno scendendo pian piano mentre in America i numeri sono ancora molto alti. Cose positive e negative? Sono stato sfortunato, ma io guardo alla mia carriera: certe volte le cose vanno bene e male, sono preparato anche per affrontare una situazione del genere. Dobbiamo andare avanri e credo di farcela. Di positivo ci metto l’amore, il rispetto e l’accoglienza dei tifosi: fin dal primo giorno mi hanno fatto sentire il loro calore. Presidenti, allenatori e giocatori se ne vanno, ma i tifosi restano. E io ho il dovere di provare ad accontentarli e di avere una Fiorentina forte finanziaramente e anche sul campo”.

“Futuro della Serie A? Si può ricominciare, ma la salute deve venire prima di tutto. L’importante è che non si comprometta anche la prossima stagione. Siamo nel mezzo, né come Lotito che vuole giocare per forza ma neanche come i presidenti che hanno già detto che il campionato è finito. Se ci sono casi di contagi, non so cosa potrà succedere. Negli ultimi dieci anni la Fiorentina ha diminuito i guadagni, mentre le altre società li hanno aumentati: mi chiedo perché. Avere un’azienda come la Mediacom è un valore aggiunto per la Fiorentina. Potevo entrare diverse volte nel calcio italiano, ma non l’ho mai fatto fino all’acquisto del club viola dello scorso giugno. Mi avete dato tempo, ma ora tocca a me cominciare ad avere obiettivi più alti rispetto al primo anno. La raccolta fondi Forza e Cuore mi ha fatto contentissimo, abbiamo raccolto circa 800mila euro”.