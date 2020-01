Commisso spiazza tutti con la sua frase sullo stadio: Eppure nella riunione col sindaco era emersa tutta un’altra realtà

“Lo stadio non so se si farà”. Con questa frase il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha generato dubbi su una volontà che sembrava irremovibile da parte della proprietà, di costruire un nuovo impianto che ospitasse la squadra.

Eppure di segnali che si potesse arrivare ad una frase nel genere non ce n’erano stati molti nel corso della riunione fatta a Palazzo Vecchio con il sindaco Nardella. Quello che trapela da parte di chi era a quel tavolo della riunione è esattamente l’opposto.

E’ stato un confronto, si legge su La Repubblica, in cui la Fiorentina ha chiarito che intende dotarsi di un impianto da almeno 45 mila posti, con parecchi spazi commerciali e con sky box lungo tutto l’anello. Tutti elementi che spingerebbero a pensare che sul piatto ci sia più la Mercafir di un eventuale restyling del Franchi. E in effetti di ristrutturare lo stadio si è parlato ben poco nella riunione. Per nulla di Campi Bisenzio, laddove il club viola si è comunque mosso pesantemente nel corso delle scorse settimane, ma sarebbe stato strano l’opposto, anche perché quello non era certo il contesto giusto. Mai però, garantiscono i dirigenti di Palazzo Vecchio, l’opzione zero, quella di non fare nulla di nulla.

Oggi pomeriggio verrà fuori la verità della Fiorentina e ascolteremo dubbi e certezze da parte della proprietà e capiremo anche che tipo di strada verrà intrapresa per il futuro.