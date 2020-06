“Commisso sta cercando di smuovere Nardella dando per fatta l’ipotesi Campi Bisenzio? Firenze ha bisogno del suo stadio”

La giornalista de La Nazione, Ilaria Ulivelli che da sempre si occupa del tema Stadio è intervenuta a Radio Bruno parlando delle opzioni Restyling e Campi Bisenzio: “Quello dello Stadio è un argomento difficile per Firenze, una situazione complessa e quindi si spera di riuscire davvero in questo tempo a sciogliere un nodo che la città si porta avanti da anni. Firenze ha bisogno di uno stadio più moderno, più accogliente, che possa accogliere un tifo che c’è. E’ importante lo stadio perchè è un momento dove c’è bisogno che Firenze rifaccia il suo stadio, anche per la vivibilità. Uscire dalla curva zuppi d’acqua non è vivibile. Firenze spera in un punto di svolta e ogni volta c’è una doccia fredda. Doveva essere l’area Mercafir, alla fine si è rivelata una difficoltà nella difficoltà. La politica aveva deciso nel 2012, son state fatte tre varianti urbanistiche, è stato Matteo Renzi a prevedere che in uno dei pochi spazi di città dove si può costruire. Non c’è una possibilità sola per rifare il Franchi.

E sui problemi per Campi: “Credo che possano coesistere Stadio e Aeroporto. Lo vedo più tecnico per la fattibilità delle opere di urbanizzazione e di viabilità. Rocco rischierebbe di dover pagare una cifra superiore rispetto alla Mercafir. Bisognerà aspettare anche la tramvia, c’è un centro commerciale vicino ai terreni e c’è anche la Regione che dovrà decidere se lì farci un centro commerciale. Possono coesistere a poche centinaia di metri due centri commerciali grandi. E’ così conveniente? O Commisso sta cercando di smuovere Nardella dando quasi per fatta Campi Bisenzio?