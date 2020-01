Commisso: “Stadio alla Mercafir? Voglio più opzioni, forse non è ottimale per quello che vogliamo fare. Soprintendenza più flessibile sul Franchi”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha incontrato questa mattina a Palazzo Vecchio il sindaco di Firenze, Dario Nardella. Il tema dell’incontro è stato ovviamente lo stadio: “La nostra voglia è quella di fare uno stadio nuovo e a Firenze – ha detto Commisso – Io però sono un imprenditore e voglio fare il meglio per la Fiorentina. Ho bisogno di avere più opzioni. Credo che oggi abbiamo avuto un buon incontro per parlare di diversi temi. Se andremo alla Mercafir sono sicuro che avremo l’area libera nel corso dei due anni. Franchi? Abbiamo avuto un incontro con la Soprintendenza e ho visto che c’è un po’ più di flessibilità, ma le mie condizioni non sono cambiate. Ci sono posti limitati per fare uno stadio come vorrei farlo io. Forse anche la Mercafir non è un’opzione buona, ma forse non ce ne sono neanche fuori Firenze. Voglio più risposte definitive, in Italia ci sono troppi centri di poteri e ognuno ha le proprie idee”.