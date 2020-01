Commisso: “Sono disposto a fare un grande investimento per lo stadio, ma ci deve essere un ritorno per me e per la Fiorentina. L’impianto deve generare ricavi e trasformarci in un grande club”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è intervenuto su Lady Radio. E ha parlato in modo approfondito della questione stadio: “Io sono disposto a fare un investimento. Io ho i soldi per investire, ma ci deve essere un ritorno per la mia spesa. Lo stadio deve portare ricavi così come ho illustrato l’altro giorno, perché ci deve permettere poi di avere il giro d’affari dei grandi club d’Europa. Con un altro sindaco, non dico quale, ho avuto già un incontro, con Nardella mi rivedrò prima di ripartire. “Fast”, “control” e prezzi giusti questi i tre elementi che per noi sono fondamentali”.