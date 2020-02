Commisso: “Stadio nuovo? E’ impossibile costruire in Italia, nonostante abbia tutti i tifosi dalla mia parte. Voglio vincere qualcosa entro cinque anni”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è intervenuto alla Columbia University, la scuola nella quale si è laureato negli Stati Uniti. E nel corso del suo discorso, Commisso ha avuto modo di parlare anche del club viola: “La squadra ha rischiato di retrocedere la scorsa stagione, quest’anno siamo al tredicesimo posto in classifica. Ma il prossimo anno sono sicuro che riusciremo a mettere tutti i pezzi insieme. Anche perché ho sempre detto ai nostri tifosi che voglio vincere qualcosa entro cinque anni”.

Lo stadio era e resta una nota dolente per Commisso: “E’ impossibile costruire in Italia. A Firenze c’è uno stadio che è considerato un monumento e allora devo discutere e trovare un accordo con chi lo protegge. E a questa persona non gliene frega niente che la gente si bagni o non che non ci siano servizi adatti. Quello che conta per lui è proteggere la struttura. E’ un problema di mentalità e io non sto riuscendo a dare uno stadio ad una bellissima città come Firenze, nonostante abbia tutti i tifosi dalla mia parte“.