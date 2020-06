Commisso: “Stamani per prima cosa ho suonato l’inno della Fiorentina al piano. Grazie a tutta Firenze per come mi ha accolto, abbiamo già investito oltre 300 milioni”

E’ il giorno del primo anniversario di Rocco Commisso da presidente della Fiorentina e la società viola lo celebra con un intervento speciale del patron, direttamente dall’America: “In questi mesi il mio italiano si è arrugginito, inizio con il mio Grazie Assai a tutti, voglio ringraziare tutti per i messaggi che ho ricevuto, dal presidente Malagò, Gravina, Dal Pino, il sindaco Nardella, i giornalisti e la nostre squadre oltre ai tifosi, i più importanti di tutti. Stamattina mi sono alzato presto e ho pensato all’anniversario, devo farmi un ‘Happy Birthday’ per me, sono andato subito a suonare l’inno della Fiorentina al piano. Il primo giorno a Firenze ho detto che avreste dovuto chiamare Rocco e così è stato, la cosa più importante per me ora è restituire qualcosa al calcio, ci sono stati 9 viaggi e 88 giorni a Firenze, fin prima della pandemia. In questi ultimi giorni abbiamo fatto il più grande investimento della storia della Fiorentina, avendo speso e progettato oltre 300 milioni di euro nei primi 8 mesi di permanenza. Ho avuto molti incontri con tutti, dai tifosi ai sindaci e con le istituzioni, voglio ringraziare tutti per l’accoglienza che mi hanno dato”.

Poi un ricordo per Alessandro Rialti: “Ha fatto una delle sue ultime interviste con me a gennaio di quest’anno. Quando ho fatto le conferenze è stato sempre il primo che mi faceva le domande, tutti a Firenze lo ricordano come persona onesta, leale e ci manca molto”.