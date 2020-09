Commisso stravede per Vlahovic, ma il serbo buole giocare. Sarà Chiesa l’ago della bilancia?

La Repubblica di oggi si concentra sulla situazioni attaccanti in casa Fiorentina. Vlahovic ha un anno in più di contratto ( scadenza 2023) rispetto a Milenkovic e su questo fronte, il club gigliato è più tutelato. La Fiorentina ci punta, Commisso stravede per lui, ma il serbo vuole giocare con continuità, competere per una maglia da titolare in attacco. Ecco dunque che il presidente potrebbe spostare gli equilibri e prendere una decisione netta anche con Federico Chiesa. L’incontro col classe ’97 sarà cruciale per il destino del mercato viola. Se l’intenzione di Chiesa sarà quella di non rinnovare, si potrebbe aprire uno scenario che porterebbe alla cessione. Pretendente numero uno, la Juventus. Che osserva l’evolversi della situazione e rimane in attesa, così come la dirigenza viola. Pronta, nel caso, a non rimanere a mani vuote.

