Commisso: “Super Lega? Immaginate una Juventus in Serie B che gioca lo stesso in Champions League. Stadio? Non me lo fanno fare”

Rocco Commisso è tornato in Italia ed è già al lavoro per la sua Fiorentina. Ospite a Radio24, il numero uno viola ha dichiarato: “L’idea della Super Lega è stata copiata dall’America, dove si può fare ciò che si vuole. Mi pare che però in questo caso hanno fatto il contrario di Robin Hood, rubare ai poveri per dare ai ricchi. Immaginate una Juventus in Serie B ma che gioca lo stesso la Champions League. Manca completamente il principio della meritocrazia”.

Poi sullo stadio e sul Viola Park ha aggiunto: “Lo stadio non me lo hanno fatto fare. I giornalisti dovrebbero parlare di più di queste cose, dare più spazio a questi temi. Ci sono poteri che distruggono le aziende. Io ho parlato con la FIGC per aiutare il calcio italiano. Il Viola Park sta prendendo una dimensione europea e le cose che faccio sono per aiutare tutto il calcio”.