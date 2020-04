Commisso: “Taglio stipendi? Buono l’esempio della Juventus, aspettiamo che la Lega esca con una proposta. Il tetto salariale sarà un tema importante…”

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, intervistato dal Corriere dello Sport, ha toccato vari argomenti di attualità: “La Juventus e il taglio degli stipendi? Ha dato il buon esempio, anche se non conosco i termini. Ma la Juve è una corporation, è quotata in Borsa. Non so se sia una linea da seguire, aspetto che la Lega esca con una proposta per tutti, finora non abbiamo fatto niente. Niente più colpi da 150 milioni nel calcio? Lo penso anch’io. Non ci saranno, non dico per sempre, ma il ridimensionamento sarà uno degli effetti della crisi. Il tetto salariale sarà un tema importante. Negli Stati Uniti ci sono alcune limitazioni, ma esistono anche contratti di quindici anni. Non dico un salary cap come in America, ma qualcosa va fatto: se hai 100 milioni di ricavi, non puoi investirne 60 in stipendi. Bisogna trovare un modo per accorciare le distanze tra club ricchi e club più poveri”.