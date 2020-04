Commisso telefona a Cincotta per rassicurarlo: alla Fiorentina Women’s non verrà fatto mancare niente

Il Corriere Fiorentino rivela come nell’ultima settimana il presidente della Fiorentina Rocco Commisso abbia telefonato per due volte al tecnico della Fiorentina Women’s Antonio Cincotta, al quale ha garantito tutto il sostegno possibile dati i problemi economici incontro ai quali potrebbe andare il calcio femminile a causa dell’emergenza sanitaria in corso. La promessa fatta dal patron all’allenatore è che a nessuno e nessuna verrà fatto mancare niente. Ad essere più a rischio sono a rischio però alcune società minori del calcio femminile, e per questo il campionato potrebbe disputarsi con meno squadre.