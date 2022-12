Commisso telefona a sorpresa ad Andrea Papi: “Devi essere forte”. VIDEO FN

La sorpresa arriva sul finale, quando ad Andrea Papi, lo sfortunato giovane portiere dell’Antella 99 che ha perso una gamba in un incidente stradale, viene passato un cellulare. E’ una telefonata che arriva da oltre oceano. A dargli un incoraggiamento e un augurio, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso.

Un bel gesto che ha impreziosito il pomeriggio di sport e solidarietà. Allo stadio Pazzagli di Ponte a Niccheri è andata in scena l’iniziativa “In campo per Andrea”, che ha visto collaborare le società sportive Antella, Grassina, Belmonte e Bagno a Ripoli. Circa 500 gli spettatori in tribuna con folta presenza di bambini a caccia di foto e autografi.

Quasi 1.500 euro raccolti per sostenere le cure per Andrea, che attualmente riesce a camminare grazie ad una protesi provvisoria. All’iniziativa benefica ha preso parte l’Acf Fiorentina, con la partecipazione dei vertici della società, Joe Barone e Daniele Pradè, di una rappresentanza della prima squadra (Biraghi, Terracciano, Venuti, Sottil, Saponara, Cerofolini, Italiano) e della Primavera, scesa in campo nel primo tempo contro l’Antella e nella ripresa contro il Grassina (finisce 3-0 per i Viola che segnano due gol contro l’Antella e uno contro il Grassina).

Il sindaco di Bagno a Ripoli a Ripoli Francesco Casini, affiancato dagli assessori Minelli, Pignotti, Cellini e dal presidente del Consiglio comunale, Conti, ha ringraziato tutti i presenti all’iniziativa che “ha mostrato il volto più bello dello sport, che unisce e si stringe intorno a chi ha bisogno”.