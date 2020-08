Commisso, ti ricordi Chiesa l’anno scorso? Con Milenkovic e Pezzella devi fare lo stesso!

La Fiorentina non può e non deve lasciarsi scappare Milenkovic e Pezzella. Per tanti motivi. Il primo è che rappresentano i perni di una difesa che, specialmente nell’ultima parte della scorsa stagione, è stata il punto di forza della squadra. Seconda di poi, sostituirli come si deve sarebbe alquanto difficile. Almeno stando ai nomi che circolano in questi giorni, su tutti Izzo e Ceppitelli. Due buoni difensori, senz’altro, ma non certo all’altezza di due colonne portanti come Milenkovic e Pezzella. Senza considerare la reazione della piazza, che certo non sarebbe felice di una simile mossa di mercato. Non si scappa, Commisso deve fare con Milenkovic e Pezzella (specialmente il primo, per una questione di età) quello che ha fatto con Chiesa l’anno scorso: blindarli. Perché anche e soprattutto da loro deve partire il progetto della nuova Fiorentina. Quella che, speriamo davvero, già dal prossimo anno deve puntare a tornare in Europa.

