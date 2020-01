Commisso torna a parlare di Chiesa e riparte la “novella dello stento”

Grandi titoli questa mattina sono apparsi su Tuttosport, che in prima pagina scrive: “Via libera di Commisso. Inter e Juve vanno in Chiesa“. Il titolo allude alle dichiarazioni di ieri del presidente viola che ha parlato di un possibile addio di Federico Chiesa, ma solo a determinate condizioni. La più fondamentale sembra quella legata al prezzo: la Fiorentina non vuole cederlo per meno di 60-70 milioni. Le acque in casa viola sembravano essersi calmate, con il numero 25 viola che sembrava aver ritrovato il sorriso con l’arrivo di Iachini. Non è passato molto tempo e la pressione sul giocatore è tornata a farsi alta. Il ragazzo ora deve pensare alla Fiorentina, perché la necessità di averlo al top è fondamentale.