Commisso torna e decide su Pedro: il Gremio “ripagherebbe” la Fiorentina ma i dubbi restano

Una questione di non poco conto, perché coincidente con l’operazione più onerosa della scorsa estate: Pedro è da vendere o no? Ad oggi c’è chi ripagherebbe totalmente la Fiorentina dall’investimento fatto ed è il Gremio, come riporta La Nazione: 11 milioni la prima offerta dei brasiliani, praticamente la cifra spesa quattro mesi fa da Pradè. La società viola è tentata perché finora di Pedro non si è visto praticamente nulla e non certo (o non solo) per il poco apprezzamento di Montella. Intanto in queste ore tornerà a Firenze anche Rocco Commisso e l’ultima parola spetterà proprio a lui: se il patron darà l’ok, magari con un’offerta incrementata di un paio di milioni, la Fiorentina potrebbe davvero salutare Pedro, restando però col dubbio di un calciatore ancora giovane e potrebbe esplodere poi altrove.