“Commisso tra un ok e una lite ha investito sì, ma sbagliando quasi tutto. Kokorin un’insalata russa di delusioni”

Su Tuttomercatoweb si fa un po’ il resoconto della stagione di Serie A e tra i protagonisti, in un senso o nell’altro, ci sono anche tre figure viola, Commisso, Kokorin e Prandelli, così giudicati:

“Rocco Commisso: Tra un ‘ok’ e un altro, tra una lite per lo stadio e una per il centro sportivo, la Fiorentina precipita giù in classifica, per il secondo anno di fila. Investimenti sì ma pressoché tutti sbagliati.

Aleksandr Kokorin: Uno degli acquisti, invece, più insensati delle ultime sessioni di mercato: tanti soldi investiti, contratto lungo, fama da bad boy, ricordi da talento. Un presente da spettatore o infortunato. Un’insalata russa di delusioni.

Cesare Prandelli: C’è un tempo per le rose, uno per le Viole, uno per dire basta. Cesare da Orzinuovi, che è uomo oltre che allenatore, si è ritirato per troppo amore. Con una dignità unica e rara nel mondo del futbol”.