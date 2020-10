Commisso: “Tutti mi dicono di spendere l’incasso arrivato da Chiesa ma quei soldi ancora non ci sono. Un anno fa ero il Dio di Firenze e oggi…”

Una lunga intervista a La Nazione per il patron Rocco Commisso, che ha parlato di vari temi, tra cui la solita questione stadio e il post Chiesa: “Il problema sullo stadio è che qualcuno vorrebbe i miei soldi per fare quello che vuole, qualcuno ha interesse a rifare il Franchi con i soldi di Rocco, qualcun altro a guadagnare con i soldi di Rocco. Vogliono che altri prendano decisioni al posto mio. Forse si offenderanno i cinquemila architetti che ci sono a Firenze e che non lavorano: mi hanno detto che sono cinquemila. Di sicuro c’è molta invidia in questa città. E ci sono anche molti ricchi, ma che non si sono fatti da soli, e che le loro ricchezze le hanno ereditate dal papà, dal nonno”. Poi una battuta, a metà tra l’ironico e l’amaro: “Un anno fa ero il dio di Firenze, oggi mi chiamano Attila”.

Infine una battuta anche su Chiesa e sul mercato: “Tutti dicono che devo spendere i soldi della sua cessione, ma ancora quei soldi non ci sono. Quando ci sono solo un compratore e un venditore, la situazione non è ottimale”.