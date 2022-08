Commisso: “Un mese fa non sapevo se ce l’avrei fatta a essere qui, ma ora sono vicino a voi. Ringrazio tutti, iniziamo con il piede giusto”

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato alla squadra prima della sfida contro la Cremonese. Queste le sue parole: “Un mese fa non sapevo neanche se sarei potuto essere qui, ma ora ce l’ho fatta e sono vicino a voi. Io sono fortunato: in America, quando lascio, ho ragazzi che mi guardano la Mediacom. Quando sono stato lontano da qui, al contrario, ci hanno pensato tutti quelli che lavorano qui: lo staff, il mister, Joe Barone. Hanno salvaguardato la Fiorentina senza di me, per questo mi sento di ringraziarli tutti”.

Rivolgendosi ai giocatori, aggiunge: “Ragazzi, oggi si gioca. Facciamo bene: i due impegni contro Cremonese ed Empoli sono importantissimi. Dobbiamo partire con il piede giusto. Sono vicino a tutti voi”.

Di seguito, il video pubblicato da ACF Fiorentina sul profilo Facebook: