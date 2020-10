Commisso: “Un povero immigrato dalla Calabria ha dovuto finanziare gli Agnelli. Chiesa non è voluto venire neanche al Centro Sportivo, abbiamo mandato i documenti…”

Mercato, Centro Sportivo e tanto altro. Così Rocco Commisso a tutto tondo a Rtv38: “Io non ho problemi di soldi. Se voglio posso portare 100 milioni di dollari qua, ma questo non significa che li debba buttare via. Chiesa? Nessuno mi ha portato un’offerta definitiva. Io sono deluso per come si è comportato, abbiamo dovuto mandare i documenti a Coverciano perché lui non è voluto venire a firmare al Centro Sportivo. Ancora non mi ha mandato nessun messaggio, Enrico si. Un povero immigrato dalla Calabria ha dovuto finanziare gli Agnelli e la Juventus. La politica ha lavorato bene il centro sportivo. Per il centro sportivo spenderò il doppio di quanto ho speso per la mia azienda”.

