Commisso: “Una giornata meravigliosa per lo sport italiano, fiero di appartenere a questo splendido Paese”

Anche il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha voluto commentare la grande giornata dell’Italia alle Olimpiadi di Tokyo e in generale dei grandi risultati che stanno raggiungendo gli atleti azzurri in Giappone. Queste le sue parole al sito ufficiale della Fiorentina:

“Sono davvero felice per i record e le vittorie che stiamo ottenendo durante questi Giochi Olimpici e in particolare oggi, una giornata meravigliosa e storica per tutto lo sport azzurro e per tutti gli italiani nel mondo, sono fiero di appartenere a questo splendido Paese”.