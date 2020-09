Commisso: “La squadra è già buona così, Iachini non aveva Ribery e Amrabat quando è arrivato. Stadio? Vediamo questi emendamenti ma non voglio fare le cose a metà”

Il presidente viola Rocco Commisso parla di stadio e della squadra che verrà, a Rtv38: “La povera Italia ha un Pil in caduta, questo stupido zio d’America sta dando l’occasione di portare soldi dall’America. Ma lo zio d’America non è così stupido, Firenze merita uno stadio bello come lo è la città. Ha bisogno di un impianto all’altezza, io non voglio fare mezze cose. La cosa migliore sarebbe non avere la Sovrintendenza nel mezzo perché gli stadi non sono monumenti, vediamo cosa succede con questi emendamenti. Se me lo facevano iniziare un anno fa a Campo di Marte forse metà stadio era già rifatto, invece dobbiamo aspettare. Iachini? Siamo fiduciosi che possiamo ripartire da dove abbiamo finito, Beppe ha fatto 1,5 punti a partite nelle sue 21, per cui quasi una media da Europa. Ne servono 5-6 in più, lui però non aveva Ribery all’inizio, neanche Kouame e Amrabat. Credo che anche non comprando nessuno la squadra sia già buona, certamente altre squadre sono più forti ma magari alcune si indeboliranno. Non voglio mai più stare nella parte destra della classifica”.

