Commisso: “Viola Park costato più del previsto ma le grandi aziende devono investire. La Fiorentina è limitata dal fair play, non farò la fine di Cecchi Gori”

Si è aperto con i ragazzi dell’Istituto Gobetti-Volta ieri il patron della Fiorentina, Rocco Commisso, ed ha parlato del suo percorso di crescita a livello lavorativo, arrivando poi a citare anche le questioni che riguardano la squadra viola e il Viola Park, soprattutto dal punto di vista economico: “La ricetta per diventare imprenditori è facile: fatica fatica fatica, lavorare lavorare lavorare. Quante volte siete andati in vacanza nella vostra vita? Circa una volta l’anno? Ecco, io in 25 anni non ci sono mai stato: ho sempre lavorato. Così si ha successo”.

Un appunto sul nuovo centro sportivo viola che sta sorgendo proprio a Bagno a Ripoli: “E’ un investimento importante, più costoso di quanto avevamo previsto: ormai abbiamo superato i 100 milioni di spesa, ben oltre i 75-80 che avevamo ipotizzato. Ma le grandi aziende devono investire e capitalizzare. I risultati economici non sono immediati, ma stiamo creando i presupposti per un patrimonio societario importante in cui crediamo. Oggi purtroppo la Fiorentina non può competere con le squadre del calibro di Juventus ed Inter e per questo a causa del Fair Play Finanziario, non si può andare oltre le proprie possibilità, avete visto cosa è successo ai tempi di Cecchi Gori“.