Commisso: “Viola Park primo centro sportivo in Italia a dare lo stesso spazio a maschi e femmine. Ai ragazzi della Primavera ho detto che finché non vincono…”

Ai canali social della Fiorentina ha parlato il presidente viola Rocco Commisso, questa mattina in visita al Viola Park insieme alla Fiorentina Femminile e alla Fiorentina Primavera. Queste le sue parole: “Questo centro sportivo sarà l’unico in Italia a dare lo stesso spazio a Prima Squadra, giovanili e femminile. Le ragazze avranno tre campi a disposizione e due mini stadi dove la gente può venire a vederle. Spero che il pubblico da trecento persone a vedere la ragazze arrivi a tremila, che è la capienza del mini stadio. I ragazzi della Primavera hanno chiesto se ci sarà il wi-fi, gli ho detto che finché non vincono non glielo metto (ride ndr). Son contento che ci siano anche loro a vedere il Viola Park. Volevo fargli vedere come stanno procedendo i lavori. Spero che entro settembre 2022 le gru possano via e i ragazzi comincino a giocare”