Commisso: “Voglio che la Fiorentina diventi un punto di arrivo. C’è una grande possibilità che la Serie A non finisca”

Continua così l’intervento di Rocco Commisso a GR Parlamento Rai: “Umanamente la Fiorentina ne uscirà più forte, ma devo dire che c’è una grande possibilità che questo campionato possa non finire. Dietro la società c’è la Mediacom, che non sta risentendo della crisi. La forza nasce da quest’azienda, ma questo vale per la nostra società: per le altre sarà diverso e qualcuno potrebbe anche andare in crisi. Chiesa? E’ un momento difficile per parlare del suo rinnovo, ho mandato una lettera a tutti i nostri dipendenti. Adesso vediamo, per fare questi contratti ci dobbiamo sedere ad un tavolo. I tempi sono rimandati a quando ci sarà la possibilità. In futuro voglio che la Fiorentina sia un punto di arrivo per un giocatore, un po’ com’è ora la Juventus“.