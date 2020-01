Commisso: “Voglio dei punti a Bologna e poi arriverà qualcosa dal mercato. Mercafir? Voglio andare d’accordo con tutta la politica, ci dobbiamo ragionare” VIDEO FN

E’ arrivato al centro sportivo Davide Astori anche il patron della Fiorentina Rocco Commisso, che ha risposto così su mercato e non solo: “Quando ero bambino in Italia non prendevo mai regali dalla Befana, solo cenere e carbone (ride ndr). Ora mi aspetto qualche regalo domani, dei punti. Oggi parleremo anche di mercato con i dirigenti. C’è l’intenzione di fare qualcosa per rinforzare la squadra. Non so ancora quando arriveranno. Messaggi a Iachini? Buona fortuna. Ha grinta, è un duro e una persona forte, so che ha fatto allenare intensamente i ragazzi. Tipico come era ed è Rocco. Chiesa rigenerato? Sì, speriamo, vediamo che succede. Ma sono contento di lui, della squadra e dello staff. Perizia Mercafir? Non ho nessun carbone da distribuire, voglio trovarmi bene con tutta la politica. Se ne deve ragionare e vediamo dove arriviamo. Ora ci concentriamo sulla squadra, lo vogliamo io e la città, poi parleremo delle altre questioni”.